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Bakan Fahrettin Koca'dan 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklama ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağın müjdesini verdi.

Bakan Koca, "3 bin 762’si hemşire, bin 91’i ebe ve 3 bin 476’sı sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada, 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağı belirtildi. 

Bakan Koca, şunları söyledi: "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

3 bin 762’si hemşire, bin 91’i ebe ve 3 bin 476’sı sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapabilecek

Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapabilecek.
Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

Öte yandan 2020 yılı sözleşmeli sağlık personeli alımına esas planlama çalışmalarımızı bitirdik, pozisyon ihdası ve açıktan atama izni için ilgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor.

Bu atamaların, vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun."

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