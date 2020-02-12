SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de Türk askerlerine saldırı sonrası atılacak adımları açıklıyor Haberin devamı.
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın

Hasan Ali Kaldırım 68 gün sonra döndü

Uzun süren sakatlığını atlatan Fenerbahçeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım, GMG Kırklarelispor mücadelesiyle 68 gün sonra sahalara döndü.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde sahasında konuk ettiği GMG Kırklarelispor maçında Hasan Ali Kaldırım, 68 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Son olarak 6 Aralık 2019 tarihinde oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen tecrübeli savunmacı, bu mücadelede yedek soyundu. Hasan Ali, karşılaşmanın ikinci yarısı başlarken Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil oldu. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Büyük skandal ABD ve Alman istihbaratı Türkiye'nin şifreli mesajlarını dinledi
Fenerbahçe'de yönetim Ersun Yanal'dan rahatsız
Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin Kanal İstanbul talebi hakkında karar
Türk ve Alman polisinden bir ilk ortak dolandırıcılık operasyonu başlatıldı
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
Bursa'da vahşet 9 yaşındaki kardeşini işkence ederek öldürdü
ÖNCEKİ HABERLER
Ebru Şancı kimdir eşi Alpaslan Öztürk kimdir kaç yaşında?
Ousmane Dembele'den Barcelona'ya kötü haber
Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes'i kupanın dışına itti
Galatasaray Doğa Sigorta TOFAŞ'ı geçti
Ersun Yanal: Deniz bitti kara göründü
3 aylar ne zaman başlıyor 2020 Diyanet 3 aylar başlangıcı
Yorumlar