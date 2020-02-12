Galatasaray Doğa Sigorta TOFAŞ'ı geçti

Solgar Vitamin Türkiye Kupası’nda çeyrek final mücadelesinde TOFAŞ’ı sahasında 98-81 yenen Galatasaray Doğa Sigorta, dörtlü finale yükseldi. Sarı kırmızılılarda 32 sayı kaydeden Zachary Auguste yıldızlaştı.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçilirken, ev sahibi Zachary Auguste ile boyalı alanı etkili kullandı ve Matt Lojeski’nin son saniyelerdeki dış atış isabetine karşın Galatasaray Doğa Sigorta ilk periyodu 25-24 önde tamamladı.

İkinci periyoda da iyi başlayan taraf olan İstanbul temsilcisi, Antoine Poythress’in de skora katkısıyla aradaki farkı açmaya başladı. TOFAŞ bu bölümde Berkan Durmaz ile üst üste dış atış isabetleri bulsa da, Auguste’nin skorer oyunu devam edince Galatasaray Doğa Sigorta soyunma odasına 55-47’lik skor avantajıyla girdi.

Dönüşte Muhsin Yaşar’ı kullanarak oyuna denge getirmeyi amaçlayan TOFAŞ, savunma sertliğini sağlayamayınca Galatasaray Doğa Sigorta 25'inci dakikayı 67-55 önde geçti. Seyircisinin de desteğiyle hücumda ritim bulan ev sahibi, final periyoduna ise 73-64 üstün başladı.

Son periyotta reaksiyon gösteremeyen TOFAŞ karşısında rahat başlayan İstanbul temsilcisi, Göksenin Köksal ve Malik Harrison’ın üçlükleriyle farkı 15’e çıkardı (86-71). Son bölümlerde tamamen rahat bir oyun ortaya koyan Galatasaray Doğa Sigorta, maçı da 98-81 kazandı. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle 14-16 Şubat tarihlerinde Ankara’da yapılacak dörtlü finallere yükseldi.