Büyük skandal ABD ve Alman istihbaratı Türkiye'nin şifreli mesajlarını dinledi

Türkiye'ye yönelik bir dinleme skandalı daha patladı. ABD ve Almanya istihbarat örgütlerinin yıllarca Türkiye ve diğer ülkelerin şifreli mesajlarını dinlediği ortaya çıktı.

ABD ve Almanya istihbarat örgütlerinin, İsviçre merkezli bir şirketin ürettiği kripto cihazları satın alan ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu tahmini 120 ülkenin şifreli haberleşmelerini dinlediği ortaya çıkarıldı.

Ajanlar, diplomatlar ve askerlere gizli mesajlar

ABD merkezli Washington Post gazetesi ile Almanya'nın kamu haber kurumu ZDF'nin ele geçirdiği ve incelediği belgelere göre, iki ülkenin istihbarat kurumları, İsviçre şirketi Crypto AG'nin ürettiği ve 120 ülkeye sattığı cihazlar üzerinden gönderilen şifreli mesajları deşifre ederek bu ülkelerin ajanları, askerleri ve diplomatları ile kurduğu gizli haberleşmeleri dinledi.

İsviçre şirketi Crypto'nin ürettiği CX-52 model kripto cihazı

CIA ve BND 2000'li yılların başlarına kadar dinledi

Habere göre ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve Alman Federal İstihbarat Servisi BND, Soğuk Savaş dönemi itibarıyla en az 2000'li yılların başlarına kadar bu ülkelerin gizli haberleşmelerini dinledi.

Dinlenen ülkeler arasında Türkiye de var

İki haber kurumunun elde ettiği belgelerde Crypto AG'nin ürettiği kripto cihazların 1950'lerden 2000'lere kadar 120'den fazla ülkeye satıldığı belirtiliyor. Bütün bu ülkelerin adları Washington Post'un elde ettiği belgelerde yer almazken en az 62 müşterinin adı geçiyor; bunlar arasında Türkiye de var.

BND 1990'lı yıllarda bıraktı CIA devam etti

Washington Post'a göre BND bu programdan 1990'lı yılların başında ayrılırken CIA'in tam olarak operasyonlarına ne zaman son verdiği bilinmiyor.