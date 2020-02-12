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Fenerbahçe'de yönetim Ersun Yanal'dan rahatsız

Fenerbahçe'de bazı yöneticilerin “İyi futbol oynuyoruz diye kendimizi avutuyoruz ama puan farkı açılıyor. Sonuç odaklı oynamalıyız” diyerek Ersun Yanal'ı eleştirdiği ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı ile birlikte Fenerbahçe aleyhine olan hakem hatalarından rahatsız olan ve son Alanya maçı sonrasında isyan bayrağını çeken Sarı- Lacivertli yönetimin yaptığı son toplantıda teknik direktör Ersun Yanal da eleştirilerden nasibini aldı.

Jailson ve Tolga Ciğerci konusu
Takvim'de yer alan habere göre; Ersun Yanal'ın özellikle bazı tercihlerinden dolayı yönetim kurulu toplantısında eleştirildiği ortaya çıktı. Yanal'ın Jailson ve Tolga Ciğerci'de ısrar etmesinin anlamsız olduğunu söyleyen yöneticiler, "Ayrıca iyi futbol oynuyoruz diye kendimizi avutmamamız lazım. Puan farkı açılıyor. Sonrasında çok geç olacak. Artık sonuç odaklı, sadece kazanma odaklı oynamalıyız. Bu da doğru tercihlerle olur" dediler.

Yönetim netice istiyor
Fenerbahçeli taraftarlar oynanan futboldan memnun ama sarı-lacivertli yönetim netice istiyor.

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