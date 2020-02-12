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Mircea Lucescu'nun sözleşme detayları ortaya çıktı

Beşiktaş'ın danışmanlık teklifini şartlı olarak kabul eden Mircea Lucescu'nun sözleşme detayları belli oldu.

Beşiktaş'ta kulübe futbol aklı olarak getirilmesi için anlaşılan Mircea Lucescu'nun gelişi yaşadığı soğuk algınlığı nedeniyle birkaç gün gecikti. 

Deneyimli teknik adamın önümüzdeki günlerde İstanbul'da Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşüp göreve başlayacağı öğrenildi.

6 ay deneme süresi koydu
Lucescu kulübün profesyonel olarak yeniden yapılanması ve kadro planlaması üzerine çalışacak. İlk etapta 5-6 ay süreyle kendisini ve mevcut yapının durumunu ölçecek olan 74 yaşındaki Lucescu, bu süreçte yönetimin planlarına yardım edecek.

Sağlık durumunu kontrol edecek
Sabah'ın haberine göre; Lucescu ile uzun süreli sözleşmeden ziyade kendisinin isteğine yönelik çalışma olacağı kaydedildi. İki ay önce ameliyat olan ve Haziran'a kadar çalışması doktor tarafından uygun görülmeyen tecrübeli ismin, sağlık durumunu da ölçeceği ve buna göre daha uzun vadeye karar vereceği belirtildi. 

150 kişilik liste
Rumen futbol adamının 100'e yakın yabancı oyuncu ve çok sayıda yerli futbolcuların olduğu listeyle görevine başlayacağı kaydedildi. Toplamda 150 kişilik listede Avrupa'daki gurbetçiler ve G.Amerika ağırlıklı yabancıların bulunduğu, genç yaş kategorilerinden tecrübeli isimlere kadar geniş bir portföyün olduğu belirtildi.

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