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Elazığ'da çöken binaları soyan 5 kişiye gözaltı

Elazığ'da depremde hasar gören binalarda hırsızlık yapan 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören binalarda hırsızlık olayları olduğu yönünde alınan ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Hepsi tutuklandı

Çalışmada, Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak'taki hasarlı bir bina ile Sarayatik Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı'nda bulunan hasarlı bir binadan hırsızlık yapıldığını tespit eden ekipler, olayın şüphelilerinin S.G., İ.G., Y.D., A.D.. ve M.E. olduğunu belirledi.

Adresleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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