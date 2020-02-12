Yeşim Meltem Şişli’nin vukuatları bitmiyor! Kapıcıyı kovdurduğu iddiası olay

İSMEK soruşturması kapsamında görevinden istifa eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin, yaşadığı binadaki kapıcıyla girdiği siyasi tartışma sonrası kapıcıyı kovdurduğu iddiası gündeme oturdu.

İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği öne sürülen Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Şişli, Çağlayan Adliyesi'ne gelmiş ve yaklaşık 1 saat ifade vermesinin ardından avukatıyla birlikte adliyeden ayrılmıştı.

Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin, Beşiktaş Gayrettepe’de yaşadığı binada bir süre önce kapıcıyla siyasi tartışma yaşadığı iddia edildi. Şişli ile tartışmasından bir süre sonra kapıcının binadan ayrıldığı öğrenildi.

"Yanlış konuşmuş zaten bedelini de ödemiş"

Mahalle esnafı Furkan Uğur, olayla ilgili şöyle konuştu: Buraya gelirdi gazete, sigara, alkol ve ekmek alırdı. Kendisinin 4-5 yıldır tanırım, daha önceden de hatırlıyorum. Görevli bir arkadaşla kapıcıyla siyasetle alakalı tartışmaları olmuştu. Uyarmış kendisini ve ağız dalaşı yaşanmış. Yanlış konuşmuş zaten bedelini de ödemiş.

"Kapıcı kavgadan bir müddet sonra ayrılmış"

Esnaf Mahmut Uğur ise şu ifadelere yer verdi: Annesi ve kızı gelip burada alışveriş yapardı. Annesi ve kız kardeşiyle burada oturuyor. Tartıştığı kapıcı kavgadan bir müddet sonra ayrılmış. Annesi ve kız kardeşi iyi insanlar, senelerdir tanıyorum. Gelip giderler, siyasi bir olaylarını duymadım. Selam verirler ve mütevazı insanlardır. Yerel seçimlerden sonra hanımefendi buraya taşındı. Hep birlikte yaşıyorlar.