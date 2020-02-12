Dolar/TL 6.05'e çıkarak rekor kırdı! 12 Şubat Çarşamba dolar ne kadar?

Dolar kuru önceki gün jeopolitik riskler nedeniyle baskı altında kalarak gün içinde 6.05'e kadar yükselmişti. Dolar/TL, 12 Şubat Çarşamba gününe 6.03 seviyesinin hemen altında başladı.

Bloomberg, kamu bankalarının yüksek miktarda dolar satarak kurun yükselişini durdurmaya çalıştığını yazarken, İdlib’de artam gerilim piyasaların takip edeceği temel başlık olmaya devam edecek.

Dolar/TL 6,01-6,02 aralığında hareket ediyor. Euro ise alışta 6.5757 TL, satışta 6.5785 TL seviyesinde bulunuyor.

Asya ve ABD borsaları

Asya borsaları ve ABD borsası vadeli işlemleri, Çin’de coronavirüs salgınında en kötü dönemin geride kaldığı umutlarıyla hafif yükselse de salgınla ilgili devam eden belirsizlikler yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Altında son durum

Çeyrek altın: 497,61 TL - Gram altın: 303,63 TL - Yarım altın: 995,22 TL

Cumhuriyet altını: 2.046,00 TL