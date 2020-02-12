Beşar Esad rejiminden hadsiz açıklama! Türk askeri hedefimizdir

Türkiye Suriye sınırına askeri sevkiyatlar yaparken Beşar Esad rejiminden küstah bir açıklama geldi. Esad rejimi, karşı taarruzlarını engellemekle itham ettiği Türkiye'nin saldırılarına cevap vereceğini duyurdu.

Rusya'dan aldığı destekle ülkedeki iç savaşta elini güçlendiren Esad rejimi, son dönemde iki kez Türk askerlerini hedef aldı. Düzenlenen alçak saldırılarda 13 askerimiz şehit düştü.

Türkiye sevkiyat yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyali vermesinin ardından bölgeye askeri sevkiyatlar hızlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden askeri araçları sınır birliklerine gönderdi.

Rusya: Endişeliyiz

Rusya tarafı, İdlib'de yaşananlar için endişeli olduğunu duyurdu.

Rejim: Türkiye'ye karşılık vereceğiz

Rejimden yapılan son açıklamada ise küstah ifadeler kullanıldı. Suriye Milli Ordusu'na karşı saldırılarını sürdüreceğini duyuran rejim, egemenlik haklarının ihlal edildiğini savunarak bölgedeki Türk askerlerinin de hedef alınacağını bildirdi.