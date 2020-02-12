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Suriye'de kirli plan ayyuka çıktı! Esad ile YPG Rus üssünde masaya oturdu

Rusya, terör örgütü YPG ile Esad rejimini müzakere için tekrar bir araya getirdi. YPG/PYD’ye yakın kaynakların duyurduğu görüşmelerde PYD’lilerin, Lazkiye’deki Rus üssü Hmeymin’de ve Şam’da Esad rejimi yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi. Eli kanlı iki grubu masaya oturmaya ise Rusya ikna etti.

Tarafların anayasa, idare, eğitim, askeri konular ve petrol konularında ortak komisyonlar kurulması konusunda uzlaşı sağladığı ifade edilirken, komisyonlarda Suriye rejiminin bakanlık görevlilerin yer alacağı belirtildi. Müzakerelere rejim adına Suriye istihbaratının başındaki Ali Memlûk’ün katıldığı açıklandı.

Memlûk, geçtiğimiz ay Türkiye ile Suriye arasında yıllar sonra kamuoyuna açıklanan ilk doğrudan görüşmede Şam yönetimini temsil eden isimdi. 12 Ocak’ta Moskova’da yapılan toplantıya, Rus yetkililerin yanı sıra MİT Başkanı Hakan Fidan ve Ali Memlûk katılmıştı.

Bu girişim ilk değil 

Esad rejimi ve PDY/YPG’nin çeşitli konularda birlikte çalışma yapılacağı belirtilirken, rejim ile YPG arasında pazarlıkların sürdürüleceği önemli bir konu da petrol gelirleri olacak. Rejim, daha önce Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde operasyonları sırasında terör örgütü ile iş birlikleri yapmıştı.

Barış Pınarı Harekatı sonrasında terör örgütü sınır hattını Rusya’nın girişimi ile rejime bırakmış, Zeytin Dalı Harekatı sürecinde de YPG’ye yardıma giden rejim birlikleri Türk ordusu tarafından etkisiz hale getirilmişti. Rusya’nın nezaretinde YPG ile Esad rejimi daha önce de pazarlık masaları kurmuş ancak anlaşmaya varamamıştı. Öte yandan, rejim ve terör örgütünü bir araya getiren Rusya’nın her iki tarafa da vaatlere bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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