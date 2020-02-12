Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayağını cumhurbaşkanı yapacaktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deyim yerindeyse kendi ayağına sıktı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, FETÖ'nün siyasi ayağı dediği 2009'daki düzenlemeyi onaylayan Abdullah Gül'ü, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediğini yazdı.

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında "FETÖ'nün siyasi ayağını haftaya anlatacağım" dedi ama yeni bir şey söylemedi. Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin Erdoğan olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu Başbuğ'a destek çıktı

Kılıçdaroğlu, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasıyla ilgili kanun teklifi altında imzası bulunan milletvekillerini “FETÖ’nün siyasi ayağı” olarak ilan eden İlker Başbuğ'a destek çıktı.

Başbuğ "Bu konu araştırılırsa FETÖ'nün siyasi ayağı çıkar" demişti

Kılıçdaroğlu, özel yetkili mahkemelerin FETÖ'nün elinde olduğunu iddia ederek, İlker Başbuğ'un "Bu konu araştırılırsa FETÖ'nün siyasi ayağı çıkar." dediğini söyledi.

"Cumhurbaşkanı yapacaktınız"

İşte bu açıklamaları köşesinde değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yasayı onaylayan isme dikkat çekti. Gül, 8 Temmuz günü yasayı onaylıyor. Onay gerekçesinde de AB’ye uyum sürecine işaret ediyor.

2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Saadet Partisi'nin Abdullah Gül önerisine sıcak bakan Kılıçdaroğlu olduğunu yazan Selvi, yazısını şöyle tamamlıyor:

"Kılıçdaroğlu, grup toplantısında bu düzenlemeyi sert bir şekilde eleştirirken, “Kemal Bey, bu düzenleme madem o kadar tehlikeliydi de siz Genelkurmay’ın itirazına rağmen bu yasayı onaylayan Abdullah Gül’ü neden cumhurbaşkanı adayı yapmak istediniz?” diye sormak geldi içimden."

Adaylar arasında Gül'ün adı öne çıkmıştı

2018 seçimleri öncesinde muhalafet cephesinde ortak aday arayışında sonuç alınamadı. İYİ Parti'ye kaydıran CHP'nin Akşener'i Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçirmeye çalışacağı, ortak bir aday formülü üzerinde çalışma yaptı. Bunun için devreye Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu girdi. Ortak adaylar arasında 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün adı geçiyordu. Akşener'in adaylıktan vazgeçmemesiyle çatı aday projesi rafa kalkmış oldu.

Abdullah Gül'e söz verdi iddiasını yalanladı

Öte yandan geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül'e söz verdikleri yönündeki köşe yazısı sonrası Abdulkadir Selvi'yi arayarak "Yok öyle bir şey" demişti.

FETÖ'nün yazışmalarından çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu çıktı

CHP'nin 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı Ekmeleddin İhsanoğlu FETÖ tartışmalarının merkezindeydi.

2012 ABD Başkanlık seçimlerinde başkanlık yolunda emin adımlarla ilerleyen Hillary Clinton'ın yardımcısının e-postalarından Fethullah Gülen ve Ekmeleddin İhsanoğlu çıktı.

Judicial Watch'ın ortaya çıkardığı e-posta trafiğinde Fethullah Gülen Cemaati'nden Gökhan Özkök'ün dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın yardımcısı Huma Abidin'e attığı mail dikkat çekiyor. 1 Nisan 2009 tarihli mailde Cemaatçi Özkök, İhsanoğlu için aracılık yapıyor. Özkök attığı e-postada Huma Abidin aracılığıyla Clinton'a bir mesaj gönderiyor.

Clinton'un Obama ile İhsanoğlu arasında arasında olacak görüşmeye aracılık etmesi isteniyor. Bunun Obama'nın Türkiye ziyaretinde 15 dakikalığına da olsa gerçekleşmesi isteniyor. O dönem henüz İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri olan Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Obama ile görüşmesi için Cemaat'in neden kulis yaptığı ise merak konusu.