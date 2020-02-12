Fenerbahçe - Alanyaspor maçındaki penaltı için fatura iki isme kesildi

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in talimatı ile Video Asistan Hakemi (VAR) kayıtlarının ilk kez dinlenmesi gündeme bomba gibi düşerken, yine ilk defa bir hakemin cezai yaptırımla karşı karşıya kalması, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.