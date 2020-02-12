SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de Türk askerlerine saldırı sonrası atılacak adımları açıklıyor Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin İdlib'te atacağı adımları açıklıyor... Esed ordusunun saldırılarına hangi karşılık verilecek?.. Canlı yayında izleyin... Haberin devamı.
HABER /  SPOR
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın

Başkanlardan Nihat Özdemir'e rest: Bu hakemleri istemiyoruz

3.5 saat süren Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Toplantısında Süper Lig kulüp başkanları, Futbol Federasyonu’na resti çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) daveti üzerine Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Toplantısı yaklaşık 3.5 saat sürdü.

Toplantının ilk 2 saatlik bölümünde MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sonrasında toplantı sadece Türkiye Fedarasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve 17 kulüp başkanı arasında geçti.

Ali Koç katılmadı
Son yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç toplantıya katılmazken, herhangi bir temsilci de göndermedi. Uzun süren toplantının neredeyse yüzde 80’inde sadece VAR ve hakemlerin konuşulduğu öğrenildi. Hemen her kulüp başkanı, hakemlerden memnuniyetsizliklerini dile getirirken, değişim konusunda TFF cephesine adeta rest çekildi.

Şimdi ne olacak?
Tüm kulüp başkanlarının, “Yıllardır maç yöneten. Sistemi çözmüş hakemleri istemiyoruz. Artık genç hakemler düdük çalsın. Hata yapacaklarsa da onlar yapsın. En azından kafamızda soru işareti olmasın” dediği öğrenildi.

TFF Başkanı Özdemir’in tansiyonu düşürmeye çalıştığı öğrenilirken, bu restin ligin kalan bölümünde nasıl karşılık bulacağı ise büyük merak konusu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fenerbahçe - Alanyaspor maçında fatura iki isme kesildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mircea Lucescu'nun sözleşme detayları ortaya çıktı
Balıkesir'de bir kadın ceza yazan polisi tehdit etti: Seninle çok pis...
Yeşim Meltem Şişli’nin vukuatları bitmiyor! Kapıcıyı kovdurduğu iddiası olay
Kılıçdaroğlu FETÖ'nün siyasi ayağını cumhurbaşkanı yapacaktı
Beşar Esad rejiminden hadsiz açıklama! Türk askeri hedefimizdir
Suriye'de kirli plan ayyuka çıktı! Esad ile YPG Rus üssünde masaya oturdu
ÖNCEKİ HABERLER
Gümüşhane'de okullar tatil mi Valilik il genelinde kar tatili yaptı
Fatih Terim'in Falcao planı belli oldu
Hatay'da okullar tatil mi Hatay Valiliği kar tatili yaptı
Fenerbahçe Fabrice N'Sakala ile el sıkıştı
Kastamonu'da okullar tatil mi 12 Şubat Valilik kar tatili haberi
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kaç yaş fark var kriz çıkardı!
Yorumlar 3 yorum