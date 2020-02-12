Başkanlardan Nihat Özdemir'e rest: Bu hakemleri istemiyoruz

3.5 saat süren Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Toplantısında Süper Lig kulüp başkanları, Futbol Federasyonu’na resti çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) daveti üzerine Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Toplantısı yaklaşık 3.5 saat sürdü.

Toplantının ilk 2 saatlik bölümünde MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sonrasında toplantı sadece Türkiye Fedarasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve 17 kulüp başkanı arasında geçti.

Ali Koç katılmadı

Son yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç toplantıya katılmazken, herhangi bir temsilci de göndermedi. Uzun süren toplantının neredeyse yüzde 80’inde sadece VAR ve hakemlerin konuşulduğu öğrenildi. Hemen her kulüp başkanı, hakemlerden memnuniyetsizliklerini dile getirirken, değişim konusunda TFF cephesine adeta rest çekildi.

Şimdi ne olacak?

Tüm kulüp başkanlarının, “Yıllardır maç yöneten. Sistemi çözmüş hakemleri istemiyoruz. Artık genç hakemler düdük çalsın. Hata yapacaklarsa da onlar yapsın. En azından kafamızda soru işareti olmasın” dediği öğrenildi.

TFF Başkanı Özdemir’in tansiyonu düşürmeye çalıştığı öğrenilirken, bu restin ligin kalan bölümünde nasıl karşılık bulacağı ise büyük merak konusu.