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Hatay'da okullar tatil mi Hatay Valiliği kar tatili yaptı

Hatay'da kar yağışı gece etkisini arttırdı ve Hatay Valiliği okulların bugün yani 12 Şubat Çarşamba günü tatil olduğunu açıkladı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bugün okullar tatil. Kar yağışı ise devam edecek.

Hatay'da okullar tatil mi sorusunun cevabı Hatay Valiliği'nde geldi. Hatay'da okullar bugün tatil edildi. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, kar ve aşırı buzlanmadan dolayı bugün taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollarda buzlanma yaşandığı belirtildi.

Olumsuz hava koşullarından dolayı taşımalı eğitime bugün ara verildiği aktarılan açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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