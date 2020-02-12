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Fenerbahçe Fabrice N'Sakala ile el sıkıştı

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N'SAkala ile anlaşma sağladı.

Sezon başında Kolarov için yoğun çaba harcayan ancak Sırp yıldızı kadrosuna katamayanFenerbahçe, ara transfer döneminde ise Ricardo Rodriguez'de de mutlu sona ulaşamayınca Hasan Ali Kaldırım ve Dirar'la sol kulvarı yürütmeye çalışırken sol bek problemini sezon sonunda çözüyor.

Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya varıldı
Sabah'ın iddiasına göre; Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor'un Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yönetim, devre arası transferinin son gününde de 29 yaşındaki oyuncu için Güney ekibi ile temas kurmuş ancak hocası Erol Bulut'tan onay çıkmayınca transfer gerçekleşmemişti.



Sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona erecek
N'Sakala, 2016 sezonunda Anderlecht'ten kiralık olarak Alanya'ya transfer olmuş, 2017 yılında oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Oyuncunun mukavelesi 30 Haziran 2020'de sona erecek.

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