Gümüşhane'de okullar tatil mi Valilik il genelinde kar tatili yaptı

Gümüşhane'de kar yağışı gece etkisini arttırdı ve Gümüşhane Valiliği okulların bugün yani 12 Şubat Çarşamba günü tatil olduğunu açıkladı. Gümüşhane'nin 7 ilçesinde bugün okullar tatil. Kar yağışı ise devam edecek.

Gümüşhane'de okullar tatil mi sorusunun cevabı Gümüşhane Valiliği'nde geldi. Gümüşhane'de okullar bugün tatil edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, ilde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olması istendi.