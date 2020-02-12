Burhan Kuzu uyuşturucu baronu Zindaşti'yi serbest bıraktırdığı iddiası için ne dedi?

Uyuşturucu Baronu Zindaşti'yi tahliye eden 2 hakim HSK müfettişlerine "Bırakmamız için Burhan Kuzu baskı yaptı" dedi. Burhan Kuzu, iddialara Twitter üzerinden cevap verdi. Kuzu, savcılığa ifade verecek mi?

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin serbest bırakılması için davaya bakan hakimleri arayarak baskı yapmakla suçlanan eski Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Burhan Kuzu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Hakimleri arayıp baskı yaptığı iddiasını yalanlayan Burhan Kuzu, yüzlerce öğrencisinin şu anda hakim ve savcı olduğunu, zaman zaman onlarla görüştüğünü belirterek, "Zindaşti konusu, şahsıma karşı yürütülen ve AK Parti’ye zarar vermek istenen bir FETÖ kumpasıdır" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Burhan Kuzu, "Bir Anayasa Profesörü olarak, yetiştirdiğim yüzlerce öğrencim bugün hakim ve savcı olarak görev yapıyor. Öğrencilerim ile ara ara görüşüyorum. Bu gayet doğal. Ancak hayatım boyunca, hiçbir hakimi arayıp baskı yapmadım. İddialar gerçek dışıdır. Ortada asla bir baskı yoktur." dedi.

Bu bir FETÖ kumpasıdır

"İsmail Saymaz ve Barış Yarkadaş, sizin yaptığınızın adı gazetecilik değil tetikçiliktir" diyen Burhan Kuzu, "Zindaşti konusu, şahsıma karşı yürütülen ve AK Parti’ye zarar vermek istenen bir FETÖ kumpasıdır. Hiçbir hakimi arayıp baskı kurmadım. Ortada bir mahkeme kararı mı var? Yargısız infaz yapmayın" ifadelerini kullandı.

Savcılık ifadeye çağırırsa koşa koşa giderim

Televizyonların canlı yayın taleplerini reddeden Kuzu, bunun nedenini de şöyle açıkladı: "Twitter üzerinden gerekli açıklamaları yaptım. Her arayan kanala bağlanmak ve cevap vermek zorunda değilim. Ben bir bilim adamı ve hukukçuyum. Savcılık ifadeye çağırırsa koşa koşa giderim. Tekrar ediyorum, hiçbir hakime baskı yapmadım. Cumhuriyet Gazetesi, FETÖ’nün yayın organıdır" dedi.

Burhan Kuzu ne ile suçlanmıştı?

Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen ve hakkında “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek”, “FETÖ üyeliği” suçlamaları da bulunan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, 19 Ekim 2018 akşamı tartışmalı bir şekilde 3 adamı ile birlikte tahliye edildi. Savcılık Zindaşti’nin tahliyesine itiraz etti. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak kayıplara karışan Zindaşti bir türlü bulunamadı.

Hakimler: Burhan Kuzu bizi arayıp baskı yaptı

Zindaşti’nin tahliyesinin arkasındaki ismin Burhan Kuzu olduğu iddia edildi. İddiaları, “Kendisini tanımam” diyerek reddeden Burhan Kuzu’nun Zindaşti bağlantısını gösterdiği iddiasıyla Cumhuriyet gazetesinde, yemek yerken çekilmiş fotoğrafları yayınlanmıştı. Zindaşti’nin tahliyesine ilişkin soruşturma başlatan HSK’nin görevlendirdiği müfettişlere ifade veren cumhuriyet savcısı Ercan Devrim ile hâkimler Özkan Gürel ve Ersin Öztürk “Sürekli arıyordu. İran ile ilişkiler için serbest kalmalı diye” diyerek Kuzu’nun Zindaşti’nin tahliyesi için yaptığı baskıları detaylarıyla anlatmıştı.

Savcılık ifadeye çağırabilir iddiası

HSK müfettiş raporunun HSK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettiği iddia edilmişti. Tahliye skandalı ile ilgili hazırlık soruşturması yapıldığı belirtilirken önümüzdeki günlerde Burhan Kuzu’nun ifadeye çağırılabileciği kaydedilmişti.