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Abdulkadir Selvi'den CHP iddiası! Vekiller boykottan rahatsız

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında CHP’nin aynı gruba ait CNN Türk’e boykot uygulamasından bazı vekillerin rahatsız olduğunu belirtti.

CHP'nin CNN Türk'ü boykot kararı medya ve saiyaset dünyasının gündeminde. Hürriyet gazetesi yazarları Selvi, bugünkü köşe yazısında isim vermediği CHP’li vekillerin kendisine şunları söylediğini  yazdı.

- Basın özgürlüğünü savunan bir parti olarak, bir yayın kuruluşu hakkında ambargo kararı alınmasını içimize sindiremedik.

- CNN kararı sorulduğunda ağzımızı açmadan ‘Siz de yarın iktidar olursanız demek ki daha yasakçı olacaksınız’ diye eleştiriliyoruz.

- İsmet Paşa zamanında dahi CHP milletvekilleri emir komuta ile hareket etmemiştir. CHP’yi CHP yapan farklı fikirleri savunmamızdır. Hürriyet yazarı ayrıca şu görüşlerini dile getirdi:

Neye ambargo koyuyorsunuz, anlamak mümkün değil

CHP’nin ambargo kararı aldığı dönemde CNN Türk’ün yayınlarını izledim.Günlerce Elazığ ve Malatya’da deprem bölgesinden yayınlar yapılmış. Van’da çığ altında kalan vatandaşlarımız nedeniyle yayın akışı değiştirilmiş. İdlib’den gelen şehit haberleri üzerine kesintisiz yayına geçilmiş. CHP tam da böyle bir zaman diliminde ambargo kararı almış. Neye ambargo koyuyorsunuz, anlamak mümkün değil.

CHP milletvekilleri çıkmasa da CNN Türk’ün yayınları devam eder. CHP de siyasi hayatını sürdürür. Ama ana akım medyada önemli bir mecrayı kaybetmiş olur. Keşke bu karar alınmadan önce daha soğukkanlı hareket edilseydi. Çünkü CHP ne zaman özgür basın diye ağzını açacak olsa ambargo kararı karşılarına çıkacak.

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