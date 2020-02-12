Bakan Abdülhamit Gül'den Kadir Şeker açıklaması! Kılıçdaroğlu'na yanıt da var

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Kadir Şeker soruşturmasıyla ilgili konuştu. Bakan Gül ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönem dönem ortaya atıp kamuoyunu meşgul ettiği siyasi ayak sözlerine tepki gösterdi.

KONYA'da dayak yiyen bir kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker Türkiye'nin gündemine oturdu. Adalet Bakanı Gül Kadir Şeker soruşturması ile ilgili açıklama yaptı.

Gül şunları söyledi;

'Kimse Kadir suçludur diyemez. Ama ortada bir ceset var'

Olay çok yeni zaman tanımak lazım. Savcı verileri topluyor, soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturma neticesinde karar varılacak. Savcılık makamı kişilerin sadece aleyhine verileri toplayan verileri toplamıyor. Kişinin lehine olan ne varsa onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak. Kimse Kadir suçludur diyemez. Ama ortada bir ceset var. Cinayet soruşturması sürüyor. Burada olay meşru müdafa mıdır, hukuka uygunluk sebebiyle ortada bir suç yok mudur... Bir haksız tahrik midir... Bunların hepsi soruşturma aşamasından sonra ortaya çıkacaktır.

'Hepimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemektir'

Hakim savcı da sizin bizim gibi bir insan. Onların da bir vicdanı, kalbi var. Veriler çerçevesinde soruşturmayı tamamlayacaklar. Hepimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemektir. Bizim de beklentimiz soruşturmanın bir an önce tamamlanmasıdır. Bir kişi tutuklu olunca kesin baştan bir mahkum olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Tutukluluk bir tedbirdir. Tutuklu oldu diye mahkum oldu, suçludur demek doğru değildir. Salıverildi diye, serbest bırakıldı diye suçsuzdur anlamı da çıkmaz. Bunların hepsi yargılama aşamasında hakim savcının vereceği kararla çıkacaktır. Dolayısıyla hepimiz bu sonucu bekleyeceğiz.

Kılıçdaroğlu'na tepki: Milletin aklıyla alay etmektir

Bakan Gül uzun zamandır FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım deyip hiçbir belge- isim ortaya koyamayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Gül "Siyasi ayak Erdoğan demek milletin aklıyla alay etmektir" açıklamasını yaptı.