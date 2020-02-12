Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kaç yaş fark var kriz çıkardı!

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya Atina sokaklarında yakalanmış ve haftalardır konuşulan aşk iddiaları doğrulanmıştı. Defne Samyeli ile 1.5 yıl aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu Samyeli'nin de bu nedenle ayrıldığı söylenmişti. Peki Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında kaç yaş fark?

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın aşkı Atina'da belgelendi. Serenay Sarıkaya ne görüyorsanız o diyerek aşkı doğruladı. 1.5 yıldır Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğunu aşkın be nedenle bittiği konuşuluyordu fakat ne görüntü ne de bir haber vardı. Haftasonu birlikte Atina'ya giden Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın arasında 18 yaş var. Cem Yılmaz 46, Serenay Sarıkaya 28 yaşında.

Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz ile oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı haberlerine ilişkin gazetecilere bir açıklama yaptı. Defne Samyeli, "Beni mazur görün. Meğer siz doğruları yazmışsınız" dedi.

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, 1,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ekim ayında sürpriz bir şekilde bitirmişti. O dönem ikilinin arasına Serenay Sarıkaya’nın girdiği iddia edilmişti.

Defne Samyeli ihanetin ardından ilk kez konuştu: "Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı önyargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün."

Samyeli, 'Aldatıldığınızı mı düşünüyorsunuz' sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Benim açıklamam yok. Benim sadece söylediklerim var. Sadece size ilişkin yaptığım bir açıklamam var. Ben onunla ilgili bir netlik kazandırmak istedim.Söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazlası da hiç hoş olmaz, hiç yakışmaz."