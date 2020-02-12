Defne Samyeli Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı için bombayı patlattı
Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya ve Defne Samyeli magazin gündeminin ilk sırasına oturdu. Cem Yılmaz ile 1.5 yıl aşk yaşayan Defne Samyeli , Serenay Sarıkaya iddiası doğru çıkınca bomba bir açıklamada bulundu.
Magazin dünyası Cem Yılmaz- Serenay Sarıkaya - Defne Samyeli üçgenindeki aşk, ihanet iddialarını konuşuyor. Komedyen Cem Yılmaz'ın 1.5 yıl aşk yaşadığı Defne Samyeli'den ayrılma sebebinin Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti. Defne Samyeli o dönem iddialara hiç ihtimal vermemiş magazin medyasını 'yalan haberle' itham etmişti. Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı ifşa olunca Defne Samyeli bombayı patlattı: Hiç konduramadım...
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'da beraber görüntülenmelerinin ardından aşk iddiaları ispatlanmış oldu. Sarıkaya'nın havaalanında muhabirlere verdiği "Her şey sizin gördüğünüz gibi" cevabının ardından Samyeli'den yanıt gecikmedi.
Defne Samyeli, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı ön yargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum.
''Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün."