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Selahattin Demirtaş ilk yazısında Erdoğan'ı hedef aldı! İlk seçimde...

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yeni Yaşam gazetesinde ilk yazısını yazdı. Demirtaş ilk yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hedef aldı.

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hikaye kitapları çıkartarak yazarlığa soyunmuştu. Demirtaş şimdi de Yeni Yaşam gazetesinde ilk köşe yazısını kaleme aldı.

Demirtaş, Suriye’deki gelişmelere ayırdığı köşe yazısında, “Türkiye Suriye’deki hatalı stratejisinden vazgeçerse her şey Türkiye’nin lehine döner” dedi. Türkiye’nin Kürtler ve Şam ile diyalog seçeneklerini devreye sokması durumunda mevcut durumun tersine döneceğini ifade eden Demirtaş İdlib'le ilgili bir yazı yazdı ama asıl hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı.

Hayali ilk seçimde Erdoğan'ın gitmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarının ilk seçimde gideceğini iddia eden Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

 “AKP bu stratejik değişikliği yapar mı peki? Maalesef bu pek mümkün görünmüyor. Erdoğan dönülmez akşamın ufkunda artık. En büyük fırsat, 28 Şubat 2015 tarihinde Dolmabahçe’de kendisine sunulmuş, ama o, ne yazık ki bu fırsatı elinin tersiyle itmişti. AKP iktidarı yanlış politikalarını değiştirmiyor ama bu hataların faturasını en ağır şekilde ödeyen halk AKP’yi iktidardan indirecek. Bunu ilk seçimde göreceğiz” 

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