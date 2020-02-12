Alex de Souza ile Hürriyet arasında gülümseten diyalog

Hürriyet Gücer’in Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza’nın Kadıköy'deki heykelinin önünde poz vermesinin ardından ikili arasında geçen diyalog dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza ile son olarak Eskişehirspor'da forma giyen Hürriyet Gücer, sık sık sosyal medya üzerinde gülümseten diyaloglara imza atıyor. Alex de Souza ile rakip olarak sık sık karşı karşıya gelen Hürriyet Gücer'in son paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.

'Eski günlerdeki gibi beraberiz'

2018 yılında futbolu bırakan Gücer, Kadıköy'de bulunan Alex de Souza'nın heykeli ile çektirdiği fotoğrafı 'Eski günlerdeki gibi beraberiz' notuyla paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce kişi tarafından beğenirken Alex de Souza da esprili bir dille gönderiye yorum yaptı.



Alex'ten kartlı gönderme

Efsane futbolcu beğendiği fotoğrafta gülücük emojisiyle birlikte 'sarı kart' yorumunu bıraktı.

''En az 7-8 kalıcı iz var"

Alex de Souza geçmiş yıllarda katıldığı bir programda kendisine sorulan "Gördüğün en gaddar futbolcu kimdi?" sorusuna "Hürriyet Gücer. Bu adamın vücudumda bıraktığı en az 7-8 kalıcı iz var" cevabını vermişti.