SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed rejimini belirlediğimiz sınıra kadar kovalayacağız.... Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmetçiklerin kanının döküldüğü bir yerde kimsenin güvende olamayacağını açıkça söylüyorum... Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer İdlib'te askerlerimize saldırı olursa rejim güçlerini her yerde vuracağız... Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Amsterdam'da sıcak dakikalar! Peş peşe patlamalar oldu

HOLLANDA'nın Amsterdam kentinde bir posta ofisinde peş peşe iki patlama meydana geldi.

Avrupa ülkesi Hollanda, güne posta dağıtım ofislerindeki patlamalarla başladı. Patlamanın içerisinde patlayıcı olan bir mektuptan çıktığı düşünülüyor.

İlk patlama, başkent Amsterdam'daki posta merkezinde meydana geldi. Mektup içine yerleştirilen bomba infilak etti, polis kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

Art arda patlamalarla sarsıldı

Yerel medya, sabah 08.00 sularında gerçekleşen patlamanın ardından polisin hemen olay yerine ulaştığını bildiriyor. Dakikalar sonra bu kez ikinci bir patlama oldu. Güneydeki Kerkrade kentinde yine posta dağıtım ofisinde bomba patladı.

Hollanda polisi, bombalı mektupların nereden gönderildiğini bulmaya çalışıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba haber! Hesabına her ay 1 milyon TL yatırılıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti grup toplantısı canlı yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idlib kararını açıklıyor!
Selahattin Demirtaş ilk yazısında Erdoğan'ı hedef aldı! İlk seçimde...
Bakan Abdülhamit Gül'den Kadir Şeker açıklaması! Kılıçdaroğlu'na yanıt da var
Fas'tan BİM’e kapatma tehdidi! Açıldığı yerde 60 dükkan kapatıyormuş
Mircea Lucescu'nun sözleşme detayları ortaya çıktı
Balıkesir'de bir kadın ceza yazan polisi tehdit etti: Seninle çok pis...
ÖNCEKİ HABERLER
Alex de Souza ile Hürriyet arasında gülümseten diyalog
Fideyo ile istediğin ünlü sana video çeksin!
Ozan Tufan'a 3 İngiliz talip oldu
3 aylar ne zaman başlayacak 2020 Diyanet güncel takvimi
Burhan Kuzu uyuşturucu baronu Zindaşti'yi serbest bıraktırdığı iddiası için ne dedi?
Sisi'nin evlilikleri Seyhan Soylu kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?
Yorumlar