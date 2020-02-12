Beşiktaşlılardan Tolunay Kafkas'a sert tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, U14 Milli Takımımızın 18-20 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul'da Makedonya ile oynayacağı hazırlık müsabakaları için çağırdığı kadrodan dolayı Tolunay Kafkas'a tepki gösterdi.

U14 Milli Takımımızın Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosu açıklandı. Beşiktaşlı taraftarlar, kadronun açıklanmasının ardından Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen kalecisinin alınmamasından dolayı Tolunay Kafkas'a yoğun eleştiride bulundu.

Biri 29 gol attı diğeri 6 gol yedi

U-14 Gelişim Ligi'nde Beşiktaş, 17 maçta 13 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider durumda ve 46 gol atarken sadece 6 gol yedi. Beşiktaş'ın forveti Adnan Karahisar, attığı 29 golle gol krallığında en üstte yer alırken kaleci Emir Yaşar da 17 maçta sadece 6 gol yedi.

Kafkas'ı istifaya davet ettiler

Bu performansa rağmen iki genç futbolcunun da Tolunay Kafkas tarafından kadroya dahil edilmemesi, Beşiktaşlı taraftarları çileden çıkardı.

Sosyal medyada yoğun eleştiride bulunan taraftarlar #TolunayKafkasİstifa tabelasıyla U-14 Milli Takım Teknik Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın istifa etmesi gerektiği görüşünde birleşti.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 17.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

U14 Milli Takımı'nın Makedonya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mecithan Gürler (Medipol Başakşehir FK), Onuralp Çevikkan (Altınordu)

Defans: Alp Bostan (Beşiktaş A.Ş.), Eren Paşahan (Galatasaray A.Ş.), Fırat Başkaya (Altınordu), Efe Can Mete (Beşiktaş A.Ş.), Caner Kızılyaprak (Gençlerbirliği), Kerem Coşkun (Göztepe A.Ş.)

Orta Saha: Muhammet İlker Demir (Erzurum Yolspor), Muharrem Emir Erkul (Altınordu), Taha Osman Özmert (Fraport-Tav Antalyaspor), Efe Serdar Arı (İttifak Holding Konyaspor), Ömer Faruk Karahan (Kaplıkaya Kültür Spor), Devin Yarayan (Freiburger FC), Boran Başkan (Trabzonspor A.Ş.), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe A.Ş.), Cem Karakafa (Bursaspor)

Forvet: Halim Ayaz Yükseloğlu (Galatasaray A.Ş.), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Sercan Demirkıran (Altınordu), Mert Selçuk (Atakum Belediyespor), İhsan Arda Aktaş (Adana Demirspor)