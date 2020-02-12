Tahir Elçi cinayeti soruşturmasında önemli gelişme! Bu ilk defa oldu

DİYARBAKIR eski Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmasında önemli bir gelişme oldu. Savcılık, dosyaya "şüpheli" olarak kaydedilen ve halen aktif görevde olan üç polisin ifadelerini aldı. Böylece beş yıldan sonra ilk kez dosyada şüpheliler yer almış oldu.

Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi cinayeti ilgili dikkat çeken bir gelişme var.

Elçi ve baro üyesi bir grup ile birlikte Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada olay yerinde hayatını kaybetmişti. 28 Kasım 2015’te meydana gelen olaydan beş yıl sonra cinayeti soruşturan savcı halen aktif görevde bulunan üç polisin “şüpheli” sıfatıyla ifadelerini aldı.

Böylece beş yıldan sonra ilk kez dosyada şüpheliler yer almış oldu. Şüpheli polislerden ikisi başka şehirlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile biri ise bizzat savcılığa gelerek ifade verdi. Şüphelilerin ifadesi 9 ve 10 Ocak’ta soruşturma savcısı tarafından alındı.

Üç polis de suçlamaları reddetti

DW Türkçe’den Felat Bozarslan haberine göre; Elçi cinayeti ile ilgili sorgulanan şüpheli polislerin üçü de suçlamayı reddetti. Şüpheli polislerden S.T. olay sırasında kaçan PKK'lılardan birinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanmış.

Tahir Elçi'nin basın açıklaması nedeniyle bölgede görev aldıklarını söyleyen S.T., bir süre sonra silah sesleri duyduğunu ifade etti. Silah sesi duyduktan bir dakika sonra önünden bir kişinin geçtiğini belirten S.T., bu kişiye ateş ettiğini, hemen arkasında bir kişinin daha geçtiğini ve bu kişiye de ateş etmeye başladığını kaydetti.

5-6 el ateş ettiğini söyleyen şüpheli, “Şahıs beni geçtikten sonra arkası dönük vaziyette bana bir el ateş etti. Karın boşluğumdan yaralandım. Yaralandıktan sonra bulunduğum yere çöktüm ve ateş etmedim. Olay esnasında Tahir Elçi’yi görmedim. Ateş ederken atış menzilimde kimse yoktu. Tahir Elçi'yi ben öldürmedim. Teröristleri etkisiz hale getirmek için ateş ettim.” dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin cenaze töreninden bir kare...

“Tahminim o gün suikast için oraya gelmişlerdi”



Olay sırasında silahını ateşleyen polislerden F.T. ise çatışma başlamadan önce Tahir Elçi ile arasında bir ya da iki metre mesafe olduğunu söyledi. Sokağa giren ikinci kişinin kendilerine ateş ettiğini söyleyen F.T., kendisinin de bu kişiye doğru ateş ettiğini ifade etti.

Daha sonra Dört Ayaklı Minare'nin altında bir kişinin yerde yattığını gördüğünü söyleyen F.T., “Tahir Elçi'nin vurulma anını görmedim. Tahir Elçi’ye ben ateş etmedim. Tahir Elçi benim atış menzilimde değildi. Kimin vurduğunu görmedim. Ben bu olayın teröristler tarafından planlandığını düşünüyorum. Olay yerinde kimlik tespiti yapılan teröristlerin siyasi ve askeri eğitim aldıklarını biliyorduk. Tahminim suikast için oraya gelmişlerdi” dedi.