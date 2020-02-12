HABER /  TRABZONSPOR
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Altaylı Cenk'i Trabzonspor izliyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da stoper Gençer Cansev'in sakatlanmasının ardından formayı kapan genç savunmacı Cenk Özkacar, sergilediği performansla yüzleri güldürüyor.

Altyapıdan yetişen 19 yaşındaki defans oyuncusunu Trabzonspor'un takip ettiği öğrenildi. Cenk'le Fransa ve Belçika kulüplerinin de ilgilendiği iddia edildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan başarılı stoper, son haftalarda İzmir ekibinin vazgeçilmezleri arasına girdi.

Teknik direktör Ali Tandoğan, takımda deneyimli stoper İbrahim Öztürk'ü yedek soyundururken, formayı Cenk'e verdi. Bucaspor'da futbola başlayıp, Altınordu altyapısında oynadıktan sonra Altay'da profesyonel olan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak 3’üncü Lig'de Karacabey Belediyespor'da oynamıştı. Bu sezon ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta siyah-beyazlı formayı giyen Cenk, kupada Trabzonspor'a karşı da 2 kez 11'de görev yapmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Pentagon'dan YPG kontrolünde 10 bin kişilik birlik için "bütçe" talebi
Selahattin Demirtaş ilk yazısında Erdoğan'ı hedef aldı! İlk seçimde...
Burhan Kuzu uyuşturucu baronu Zindaşti'yi serbest bıraktırdığı iddiası için ne dedi?
Bakan Abdülhamit Gül'den Kadir Şeker açıklaması! Kılıçdaroğlu'na yanıt da var
Fas'tan BİM’e kapatma tehdidi! Açıldığı yerde 60 dükkan kapatıyormuş
Mircea Lucescu'nun sözleşme detayları ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Amsterdam'da sıcak dakikalar! Peş peşe patlamalar oldu
Alex de Souza ile Hürriyet arasında gülümseten diyalog
Fideyo ile istediğin ünlü sana video çeksin!
Ozan Tufan'a 3 İngiliz talip oldu
3 aylar ne zaman başlayacak 2020 Diyanet güncel takvimi
3 aylar ne zaman başlıyor 2020 Diyanet 3 aylar başlangıcı
Yorumlar