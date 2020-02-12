Türkiye'den bomba İdlib kararı! Cumhurbaşkanı açıkladı Esed her yerde vurulacak

TÜRKİYE'nin aldığı İdlib kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklaması ile duyurdu. AK Parti grubundan dünyaya bu kararı ilan eden Erdoğan, Türkiye'nin artık 'Esed güçlerini her yerde vuracağını' duyurdu.

İDLİB kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında canlı yayınla duyurdu. Erdoğan'ın bu kararı Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında açıklaması önemli bir nokta..

Erdoğan Esed güçlerinin Soçi muhtırası sınırları dışına çıkmakta kararlı olduklarını söyledi. Esed'den bir saldırı geldiği taktirde ise Soçi mutabakatı dışındaki her yerde rejim güçleri vurulacak.

Türkiye artık Esed'i her yerde vuracak



Esed saldırılarına karşı resti çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararı şu sözlerle ilan etti:

Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi Muhtırası sınırları dışına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden bunu yapacağız. Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde idlib’te Soçi muhtırası ile sınırlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum.

-İdlib’de Rus destekli rejim güçleri ile İran destekli militanlar sürekli katliam yapıyorlar. İnsan haklarını ağızlarından düşürmeyenler tüm saldırılar karşısında sessizliğe gömülmüş durumdalar. Herkes gözünü kapatsa sırtını dönse bile Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır. İdlib’de rejim ve Ruslar ile yine rejimle birlikte hareket den güçlerin teröristleri değil doğrudan sivil halkı hedef altına aldığını belirtmek istiyorum. Amaç sahayı tamamen boşaltmaktır. Bir süredir saldırılar doğrudan askerlerimizi hedef almaya başladı.

Gözlem noktaları dışına çıkacaklar

Madem durum bu biz de sahadaki duruma bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi Muhtırası sınırları dışına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden bunu yapacağız. Bu amaçla son günlerde İdlib'deki askeri gücümüzü tahkim ettik. Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provakasyonlarına göz yumacak değiliz. İdlib'de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları, artık eskisi gibi rahat hareket edemeyeceklerdir.

-Türkiye’yi hedef alan herkes bunun bedelini sadece saldırı alanında değil her yerde ödeyeceğini bilmelidir.

Mehmetçiklerin kanının döküldüğü bir yerde, kendini ne kadar büyük görürse görsün, hiç kimsenin güvende olamayacağını da açıkça söylüyorum.