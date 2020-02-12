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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda görüşerek İdlib'deki son durumu ele aldı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İdlib'deki son durum ele alındı

İki liderin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İdlib'deki son gelişmelerin konuşulduğu öğrenildi.

Öte yandan Erdoğan ve Putin, İdlib'de istikrarın sağlanması için iş birliği sağlanması konusunda mutabık kaldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ve Erdoğan İdlib'deki artan çatışma durumunu telefonda görüştü. İki taraf da ilgili kurumlarla iletişime devam etmeye karar verdi. Putin ve Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki anlaşmalarının uygulanmasının önemine vurgu yaptı." denildi.

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