Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her an ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebileceklerini söyledi. Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin İdlib'te yaşananlar konusunda Trump ile bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerini sormaları üzerine "Her an olabilir" cevabını verdi.