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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan ayet ve hadis uyarısı

Kahramanmaraş'ta Pazarcık Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu'nun açılışında sarf ettiği "Bu kursta bir tuğlası olanın bile o tuğladan dolayı Cennet'te kendisine bir ev verileceğini Allah Resulü Efendimiz müjdeliyor" ifadeleri tartışma yaratan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Erbaş, 'Ayet ve hadislerle ilgili konuşan, yorum yapan herkesi azami düzeyde dikkatli olmaya ve hassas davranmaya' davet ettiğini belirtti. 

Kuran Kursu'nun açılışında sarf ettiği sözlerin Hz. Muhammed'in hadis-i şerifi olduğunu vurgulayan Erbaş, "İlçe sakinlerinin her birinin bu Kur'an kursu ve mescidinin yapımında emeği olduğu için onların emeğine hürmeten, burada bir tuğla kadar dahi katkısı olanın bu müjdeden nasipleneceğini anlattım" ifadelerini kullandı. 

'Samimiyetle yapılan küçük iyiliklere büyük mükâfatlar müjdeleyen daha pek çok ayet ve hadis-i şerif olduğunun' da altını çizen Erbaş, sosyal medyadaki 'özensiz ve gelişigüzel' yorumları üzüntüyle takip ettiğini belirtti. 

Erbaş'ın paylaşımı şu şekilde: 

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