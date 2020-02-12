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Bakan Cahit Turhan'dan Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili açıklama

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı uçak kazasıyla ilgili "pilot burada bir inisiyatif kullanmıştır ve bu inisiyatifi kullandıktan sonra uçağı kontrol etmekten aciz kalmıştır" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Grup toplantısı için geldiği TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin de yaralandığı uçak kazasının hatırlatılması üzerine, enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını, uçak kazası ile ilgili pisti pas geçen pilotların ifadesine başvurulduğunu söyledi.

Kara kutuyu Almanya'ya gönderdik

Kazayla ilgili incelemenin devam ettiğini kaydeden Bakan Turhan, "Kara kutuyu Almanya'ya gönderdik. Bugüne kadar sahadan alınan, olay yerinden alınan her türlü belgeler toplandı, inceleniyor. Kara kutunun içindeki bilgiler alındıktan sonra, kazanın oluş nedeniyle ilgili gerçek nedenlerin daha açık bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyoruz" dedi.

Bakan Turhan, kazanın pilotaj hatası mı yoksa pistten kaynaklanan bir hata mı olduğu yönündeki soruya, "Şu ana kadar 'hata nerede' diye araştırma, inceleme devam ederken, bir ön karar vermek doğru değil. Ama tabii ki uçağı kullanan pilot burada bir inisiyatif kullanmıştır ve bu inisiyatifi kullandıktan sonra uçağı kontrol etmekten aciz kalmıştır, hadise bu. Bundan başka bir şey değil ama kara kutunun içindeki bilgilerin açıklanmasından sonra olay daha da aydınlanmış olacak diye düşünüyoruz" yanıtını verdi.

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