HABER /  FENERBAHÇE
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Emre Belözoğlu’na FETÖ’den ikinci kez takipsizlik kararı

İhlas Haber Ajansı

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan Emre Belözoğlu’na ikinci kez takipsizlik kararı verildi.

İ.E. isimli şahsın polis imdat hattına yapmış olduğu ihbarda Emre Belözoğlu’nun FETÖ üyesi olduğunu ve kendisini tehdit ettiğine yönelik iddiasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Emre Belözoğlu hakkında daha önce de silahlı terör örgütü üyeliğine ilişkin başlatılan başka bir soruşturma olduğunu kaydederek, FETÖ ile irtibatına ilişkin bilgi havuzundan sorgulama yapıldığını ifade etti.

“Örgüte bağlı şirketlere ortak değil”
Şüpheli Emre Belözoğlu’nun örgütün mesajlaşma programına Bylock’u kullananlar listesinde yer almadığını kaydeden savcılık, “Örgüte müzahir herhangi bir vakıf, dernek ve sendika üyeliklerinin bulunmadığı, örgütün tepe yönetimi ile herhangi bir irtibatının bulunmadığı, örgütle bağlantılı şirketler ve şirket ortakları listesinde yer almadığı, örgüte müzahir kurum ve kuruluşlarda, firmalarda her hangi bir SGK kaydının bulunmadığı tespit edilmiş” diye belirtti.

“Örgüt üyeliği için yeterli değil”
2013 yılı öncesinde dini sohbetlere katılmak ve para vermekten ibaret eylemlerin örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirten savcılık, “Yürütülen soruşturma sonucu 2013 yılı öncesinde olmak üzere dini sohbetlere katılmak ve para vermekten ibaret eylemlerin şüphelinin konum ve kişisel özellikleri de nazara alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispata yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği, şüphelinin örgütsel, tabirle ‘Şakirtlik’ denilen üye konumunda faaliyette bulunmak suretiyle atılı suçu işlediğine dair delil elde edilemediği kanaatine varıldığı” diye belirtti.

“Üzerine atılı suça dair delil elde edilemedi”
Şüpheli Emre Belözoğlu hakkında daha önce soruşturma yürütülüp karara bağlanmış olduğunu belirten savcılık, Emre Belözoğlu’nun ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunu işlediğine dair yeterli delil olmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fenerbahçe - Alanyaspor maçındaki penaltı için fatura iki isme kesildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dilipak 'FETÖ' yazısıyla tartışmayın fitilini ateşledi: AK Parti’de mi olmayacaklar?
Falcao'dan derbi öncesi söz: Fener'e gol atacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlker Başbuğ iddiası olay oldu herhalde bir şey vadettiler
Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Türkiye heyet gönderiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na FETÖ'nün siyasi ayağı yanıtı
Tahir Elçi cinayeti soruşturmasında önemli gelişme! Bu ilk defa oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Abdülkadir Ömür'den müjdeli haber
Haftanın hakemleri belli oldu! 3 isim kızağa çekildi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan ayet ve hadis uyarısı
Bakan Cahit Turhan'dan Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili açıklama
Recep ayı ne zaman giriyor 2020 nafile orucu tutmak gerekir mi?
Sevgililer Günü hediye fikirleri ne alınır 14 Şubat hediye önerileri
Yorumlar 2 yorum