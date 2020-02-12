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Hatice Günay'dan Mustafa Cengiz'e: Yeter artık

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hatice Günay, Mustafa Cengiz'in üslubuna dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerken "Sayın başkanın üslubu artık rahatsızlık yaratıyor, yeter.'' dedi.

Galatasaray'ın bugün gerçekleştirdiği Şubat ayı Divan Kurulu toplantısına, başkan Mustafa Cengiz katılmazken Hatice Günay'ın sözleri dikkat çekti.

''Sayın başkanın üslubu artık rahatsızlık yaratıyor''
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hatice Günay, Mustafa Cengiz'in üslubuna dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerken şu ifadeleri kullandı; "Sayın başkanın üslubu artık rahatsızlık yaratıyor, yeter. Bir Galatasaray başkanının hakaretlerine, üslubuna şaşırmama noktasına gelmekten dolayı çok büyük rahatsızlık duyuyorum, üzgünüm.



''Size döndüğü zaman mı aklınız başınıza geldi"
Sayın başkan, Fatih hoca ile yaşadığı krizden sonra basın toplantısı yaptı. Tüzükten bahsetti, kuraldan bahsetti... Sayın başkan, son 1 yıldır tüm kuralları ayaklar altına aldınız, oklar size döndüğü zaman mı aklınız başınıza geldi."

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