HABER /  YEREL
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Elazığ deprem bölgesinde hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı

ELAZIĞ'da deprem sırasında hasar gören 3 binadan hırsızlık yapan 6 kişi, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 3 evde hırsızlık yapıldığına dair çalışma başlattı.

6 hırsız tutuklandı 

Yapılan çalışmalar sonrası, düzenlenen operasyonda 6 kişi suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Hırsızların binalardan söktükleri çeşme, batarya, fıskiye ve su sayacı gibi malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'ın "Esad rejimini her yerde vuracağız" çıkışı dünya gündeminde yankılandı
ABD savaş uçakları Esed ordusuna ait 2 noktayı vurdu ölüler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kadir Şeker sorusu! Bakın ne düşünüyor!
Emre Belözoğlu’na FETÖ’den ikinci kez takipsizlik kararı
Dilipak 'FETÖ' yazısıyla tartışmayın fitilini ateşledi: AK Parti’de mi olmayacaklar?
Falcao'dan derbi öncesi söz: Fener'e gol atacağım
ÖNCEKİ HABERLER
Hatice Günay'dan Mustafa Cengiz'e: Yeter artık
Mehmet Özdilek: Kazanırsak önümüz açık
Abdülkadir Ömür'den müjdeli haber
Haftanın hakemleri belli oldu! 3 isim kızağa çekildi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan ayet ve hadis uyarısı
Fahri Yazıcı kimdir Sisi'nin son eşi yaşı kaç ne iş yapıyor?
Yorumlar