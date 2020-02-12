Elazığ deprem bölgesinde hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı
ELAZIĞ'da deprem sırasında hasar gören 3 binadan hırsızlık yapan 6 kişi, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 3 evde hırsızlık yapıldığına dair çalışma başlattı.
6 hırsız tutuklandı
Yapılan çalışmalar sonrası, düzenlenen operasyonda 6 kişi suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Hırsızların binalardan söktükleri çeşme, batarya, fıskiye ve su sayacı gibi malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.