HABER /  POLİTİKA
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Ankara'daki İbrahim Kalın-James Jeffrey zirvesinden ilk mesaj: Kabul edilemez

ANKARA'da Cumhurbaşkanlığı Sözücü İbrahim Kalın ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin 'İdlib' zirvesinden kritik mesajlar verildi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü. Kalın-Jeffrey görüşmesinde İdlib'de rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Kalın-Jeffrey görüşmesinde İdlib mutabakatı kapsamında Türk askeri ve sivillerin korunması konusunda Türkiye’nin kararlılığı güçlü şekilde vurgulandı. 

Türkiye’nin kararlılığı güçlü şekilde vurgulandı

Görüşmede İdlib'de yoğunlaşan krizin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. İdlib mutabakatı çerçevesinde askerlerimizin ve sivillerin korunması konusunda Türkiye’nin kararlılığı güçlü bir şekilde vurgulandı.

"Rejim saldırılarına son vermeli"

İdlib mutabakatının korunmasının önemine vurgu yapılırken yaşanan insani krizin daha da derinleşmemesi için tüm ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi.

Siyasi çözüm sürecinin işletilebilmesi için rejimin saldırılarının sona ermesi gerektiği ve anayasa komitesi çalışmalarının hızlandırılması ile adil ve özgür bir seçim ortamının sağlanması konularında uluslararası toplumun somut desteğinin önemine işaret edildi.

Trajediye dönüşen göç dalgası

İdlib’deki sivillere yönelik rejim saldırılarının artmasıyla büyük bir insani trajediye dönüşen göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin ivedilikle artırılması gerektiğinin altı çizildi. Bölgedeki terör unsurları ile ayrım gözetmeksizin, mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi.

Libya ile ilgili son gelişmeler de masadaydı

Görüşmede Libya ile ilgili son gelişmeler ele alınırken ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve siyasi sürece geçişin önemi vurgulandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbulluları şoke edecek bir zam haberi daha Ekrem İmamoğlu'ndan sinyal verdi
Temel Karamollaoğlu'ndan olay Suriye açıklaması! Gaza gelmeyelim
Bursa'da vahşette kan donduran ifadeler 9 yaşındaki çocuk işkenceyle öldürüldü
Erdoğan'ın "Esad rejimini her yerde vuracağız" çıkışı dünya gündeminde yankılandı
ABD savaş uçakları Esed ordusuna ait 2 noktayı vurdu ölüler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kadir Şeker sorusu! Bakın ne düşünüyor!
ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da okulların açılması yine ertelendi tatil ne zaman bitecek?
Merkez Bankası piyasaya 4 milyar TL verdi
İstanbul'da yoldan geçmeye çalışan çifte araç çarptı ikisi de öldü
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk oldu! Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu
Sosyal medyada sahte astronot kıyafeti paylaşan İranlı bakan özür diledi
Gökçen Paprika kimdir aslen nereli Gökçen Paprika eşi kimdir?
Yorumlar