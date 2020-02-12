Ankara'daki İbrahim Kalın-James Jeffrey zirvesinden ilk mesaj: Kabul edilemez

ANKARA'da Cumhurbaşkanlığı Sözücü İbrahim Kalın ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin 'İdlib' zirvesinden kritik mesajlar verildi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü. Kalın-Jeffrey görüşmesinde İdlib'de rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Kalın-Jeffrey görüşmesinde İdlib mutabakatı kapsamında Türk askeri ve sivillerin korunması konusunda Türkiye’nin kararlılığı güçlü şekilde vurgulandı.

Türkiye’nin kararlılığı güçlü şekilde vurgulandı

Görüşmede İdlib'de yoğunlaşan krizin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. İdlib mutabakatı çerçevesinde askerlerimizin ve sivillerin korunması konusunda Türkiye’nin kararlılığı güçlü bir şekilde vurgulandı.

"Rejim saldırılarına son vermeli"

İdlib mutabakatının korunmasının önemine vurgu yapılırken yaşanan insani krizin daha da derinleşmemesi için tüm ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi.

Siyasi çözüm sürecinin işletilebilmesi için rejimin saldırılarının sona ermesi gerektiği ve anayasa komitesi çalışmalarının hızlandırılması ile adil ve özgür bir seçim ortamının sağlanması konularında uluslararası toplumun somut desteğinin önemine işaret edildi.

Trajediye dönüşen göç dalgası

İdlib’deki sivillere yönelik rejim saldırılarının artmasıyla büyük bir insani trajediye dönüşen göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin ivedilikle artırılması gerektiğinin altı çizildi. Bölgedeki terör unsurları ile ayrım gözetmeksizin, mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi.

Libya ile ilgili son gelişmeler de masadaydı

Görüşmede Libya ile ilgili son gelişmeler ele alınırken ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve siyasi sürece geçişin önemi vurgulandı.