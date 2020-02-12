Repo ihalesi düzenleyen Merkez Bankası piyasaya 4 milyar TL verdi. İhaleye 6 milyar liralık teklif geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.

İhaleye 6 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.