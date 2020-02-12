Merkez Bankası piyasaya 4 milyar TL verdi
Repo ihalesi düzenleyen Merkez Bankası piyasaya 4 milyar TL verdi. İhaleye 6 milyar liralık teklif geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.
İhaleye 6 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.
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