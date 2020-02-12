İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaptı. Komandolar daha sonra zırhlı personel taşıyıcılarıyla İdlib'deki gözlem noktalarına hareket etti.
Suriye rejiminin İdlib'de askerlerimize yönelik hain saldırıları karşı Türkiye'nin hamlesi gecikmedi. Zırhlı birlikler, mühimmat ve personel takviyesi günlerdir devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve buradaki sınır birliklerinde hazır bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı. Komandolar daha sonra zırhlı personel taşıyıcılarıyla İdlib'deki gözlem noktalarına hareket etti.
"Her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum"
Parti grubunda konuşan Erdoğan, "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.