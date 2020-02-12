İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

"Her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum"

Parti grubunda konuşan Erdoğan, "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.