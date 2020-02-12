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İstanbulluları şoke edecek bir zam haberi daha Ekrem İmamoğlu'ndan sinyal verdi

İstanbullular zam üstüne zam haberleriyle son günlerde büyük bir yıkım yaşadı. Zam konusuna eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yeni bir zam konusunda sinyal verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, toplu ulaşım fiyatlarına yaptığı zam tarifesine bir yenisi daha eklenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin UKOME kararıyla maliyetlerdeki artış nedeniyle toplu ulaşım fiyatlarına yaptığı zam yürürlüğe girdi.

Yüzde 35 zam

Otobüs ve raylı sistemlerde ortalama yüzde 35 zam yapılırken Adalar ulaşımında ise artış miktarı yüzde 100'e vardı.Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray da UKOME'nin kararı uyarınca fiyat düzenlemesine gitti.

Talebi değerlendiririz

Bugün basın mensuplarıyla gündeme dair bir toplantı yapan Ekrem İmamoğlu'na, "Havaist de zam istiyor" sorusu yönetildi. İmamoğlu da, "Süreçle ilgili bilgim yok. Bakarız, inceleriz talebini değerlendiririz" cevabını verdi.

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