Temel Karamollaoğlu'ndan olay Suriye açıklaması! Gaza gelmeyelim

SURİYE 'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad her yerde vurulacak açıklamasının ardından Saadet partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin gaza gelip Suriye'de rejimi vurmaması gerektiğini söyledi.

Suriye'de Esad rejimi, Türk askerini hedef almaya başladı. Esad rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırılarda, 13 askerimiz şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, saldırılara anında misliyle karşılık verildi.

Şam'a girelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gerekirse Türkiye'nin Şam'a girme planı yapması gerektiğini söyledi.

Bir saldırı daha olursa vururuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise; bir saldırı daha olması durumunda rejime ait güçlerin, her yerde hem havadan hem karadan vurulacağını duyurdu.

Bölgede tansiyon günden güne yükselirken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan, farklı bir açıklama geldi.

Gaza gelip yanlış karar almayalım

Haftalık basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, Suriye'yi vurmanın Türkiye'ye fayda sağlamayacağını söyledi.

SP Lideri, "Bugün de tekrar istirham ediyorum, lütfen gaza gelip yapmamamız icap eden noktada yanlış bir karar almayalım.

Suriye'yi vurmak bize fayda sağlamaz

Suriye'yi vurmak, Suriye'yi yok etmek bize bir fayda sağlamaz. Suriye'nin bu hale düşmesinde maalesef büyük paylardan birisi bizim bunu unutmayalım. Ama en büyük faydayı kim sağladı? İsrail sağladı. Karşısındaki bir gücü bütünüyle ortadan kaldırdı. Yok şimdi. Biz Suriye'ye girip birçok yeri darmadağın edebiliriz. Bu güç bizde var. Ama bu gücün kullanılmasının arkasından ne gelecek, onu görmeliyiz. Üzüntümüz burada. Oturup da kendi oturdukları yerlerden Türkiye'yi gaza getirenlere güvenilmez." ifadelerini kullandı.