Korku gemisi Diamond Princess'ten şok haberler! Çin virüsü Kovid 19'lu sayısı fırladı
JAPONYA'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan Diamond Princess yolcu gemisinden şok haberler geliyor. Karantina yetkilisi de virüs kaptı, gemideki virüslü hasta sayısı bir anda fırladı. Yolcular 'bizi kurtarın' diye yalvarıyor
Çin virüsü ya da yeni ismi ile Kovid - 19 salgını ile yüzer hapishaneye dönen Diamond Princess gemisinden kötü haberler geliyor. Karantinada görevli sağlık görevlisi de gemide virüs kaptı. Kovid - 19 virüsünü kapanların sayısı bir anda katlanmaya başladı. Virüs 40 kişi daha bulaştı. Gemideki yolcular 'burası cehenmem' gibi diyerek kurtarılmak için yalvarıyorlar. Mürettabat da 'imdat' çağrısında bulunuyor.
Gemidekiler yalvarıyor : Cruise gemisi Dimond Princess'te kalan yolcular "ölüm' korkusu yaşıyor. Balkonlara yazılar asan yolcular seslerini duyurmaya çalışıyor. Çok uluslu yolcu ve kabin görevlilerini içerisinde bulunduran cruise gemisindekiler ülkelerine ve devlet başkanlarına gemiden çıkabilmek için deyim yerindeyse yalvarmaya başladı.
4 Şubat'tan bu yana Japonya Yokohama limanında demirlenip karantina altında tutulan 'Diamond Princess' isimli cruise gemisinde kriz devam ediyor.
Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, 40 kişinin daha coronavirüsü testlerinin pozitif çıktığını karantinadaki gemide coronavirüslü hasta sayısının 175'e yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kato, yolcuları karantinaya alan ekipte görevli bir sağlık çalışanında da coronavirüsü tespit edildiğini açıkladı.