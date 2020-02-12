Korku gemisi Diamond Princess'ten şok haberler! Çin virüsü Kovid 19'lu sayısı fırladı

Çin virüsü ya da yeni ismi ile Kovid - 19 salgını ile yüzer hapishaneye dönen Diamond Princess gemisinden kötü haberler geliyor. Karantinada görevli sağlık görevlisi de gemide virüs kaptı. Kovid - 19 virüsünü kapanların sayısı bir anda katlanmaya başladı. Virüs 40 kişi daha bulaştı. Gemideki yolcular 'burası cehenmem' gibi diyerek kurtarılmak için yalvarıyorlar. Mürettabat da 'imdat' çağrısında bulunuyor.