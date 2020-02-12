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Cinsel İlişki için anlaştı hayatının şokunu yaşadı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da ilişki için anlaştığı E.T. ile eve giden H.T.'yi 'Bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın, seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz' diyerek bıçak sapıyla dövüp, içinde 480 lira bulunan cüzdanını gasbeden iki saldırgan, yakalandı.

Olay, 10 Şubat günü saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. H.T., cadde üzerinde karşılaşıp, para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı E.T. adlı kadınla kendi evine gitti.

İçinde bozuk para olan kumbarayı da aldılar

Kısa süre sonra eve gelen 2 kişi, H.T.'ye, "Bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın, seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz, sende hiç ar namus yok mu, seni burada öldüreceğiz" diyerek, bıçak sapıyla dövdü. H.T.'nin ağzına çorap sokan 2 saldırgan, içinde 480 lira bulunan cüzdanını da aldı. 3 kişi, içinde bozuk para bulunan kumbarayı da alarak evden ayrıldı. 

Saldırganlar ile E.T.'nin evden ayrılmasının ardından polise giden H.T., şikayetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, E.T. ile diğer şüpheliler A.A. ve B.D.'yi gözaltına aldı. Üzerlerinde 395 lira olduğu belirlenen şüphelilerin, paranın diğer kısmıyla uyuşturucu madde aldıkları ortaya çıktı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 'Konut dokunulmazlığını ihlal ve yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Ne yaptık ki

Şüpheliler, adliyeye sevk edileceği sırada ise gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, “Ne yaptık ki” cevabını verdi.

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