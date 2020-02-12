Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Rusya'dan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 'İdlib’de, rejim ve Ruslar ile yine rejimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının, teröristleri değil, doğrudan sivilleri hedef alıyor' sözlerine Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Yeni Tehlike ve Tehditler Dairesi Direktörü Vladimir Tarabrin, Moskova ve Şam'ın Suriye'de sivilleri vurmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, "İdlib’de, rejim ve Ruslar ile yine rejimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının, teröristleri değil, doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Rusya'dan yanıt

Sputnik'e verdiği demeçte Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Yeni Tehlike ve Tehditler Dairesi Direktörü Tarabrin, Moskova ve Şam'ın Suriye'de sivilleri hedef almadığını, tüm atımların yalnızca terörist oluşumlara yönelik olduğunu vurguladı.

Tarabrin, "Rusya'nın ve Suriye ordusunun sivil halka yönelik atımlar yapmadığını birçok kez kesin bir dille ifade ettik. Tüm atımlar, yalnızca terörist oluşumlara, ellerinde silahlarla meşru hükümete karşı savaşanlara yönelik olarak yapılıyor" dedi.

“Suriyelilerin eylemleri tamamen meşru''

Suriyelilerin terörle mücadeleyi kendi topraklarında yürüttüklerini ve siyasi çözüm istemeyen terör örgütlerine karşı güç kullanma konusunda tamamen yasal hakka sahip olduklarını belirten Tarabrin, bu bakımdan Suriyelilerin eylemlerinin tamamen meşru olduğunun altını çizdi.

Putin Erdoğan görüşmesi

Bu arada Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından da Putin ile Erdoğan arasında görüşmelere ilişkin bilgi verildi. Büyükelçilikten yapılan paylaşımda “Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan, özellikle İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumun kötüye gitmesi bağlamında Suriye krizinin çeşitli yönleri üzerinde müzakerelere devam etti. Görüşmede Soçi muhtırası dahil anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının önemi vurgulandı.” ifadeleri kullanıldı.

Peskov'dan açıklama: Türkiye terör örgütlerinin etkisiz hale gelmesini taahhüt etmişti

Erdoğan, İdlib'de Suriye yönetimi ile yaşanan çatışmalara değinerek "Askerlerimize yönelecek olası bir saldırıda Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağız. İdlib’de, rejim ve Ruslar ile yine rejimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının, teröristleri değil, doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, basın toplantısı sırasında Erdoğan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Kremlin, taraflara belirli yükümlülükler yükleyen Soçi mutabakatlarına bağlılığını koruyor. Özellikle Türk tarafı, İdlib'de yoğun şekilde konuşlanan terör örgütlerinin etkisiz hale gelmesini sağlamayı taahhüt etmişti. Rus tarafı, bu örgütlerin İdlib'den Suriye ordusuna ve Rus askeri tesislerine saldırılar düzenlediğini üzülerek ifade eder" ifadelerini kullandı.

“Putin ve Erdoğan İdlib'le ilgili yoğun temasların sürmesini kararlaştırdı''

Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib'deki gelişmeler ve tansiyonun düşürülmesi ile ilgili bir telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede Soçi mutabakatının uygulanması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

"Oturup bekleyemeyiz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Departmanı Başkanı Petr İlyiçev'den ise İdlib'le ilgili sert bir açıklama geldi. DW Türkçe'nin TASS haber ajansından aktardığına göre İlyiçev, Suriye ordusu ve Rus güçlerinin İdlib’de bulunduğu noktaların her gün ateş altında olduğunu, Rusya'nın oturup bekleyemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin 2018 Eylül ayında imzalanan Soçi mutabakatıyla üstlendiği yükümlülükleri hatırlatan İlyiçev, "Türk partnerlerimizin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. Ancak Suriye birlikleri, Rus birlikleri, Hmeymim üssüne yönelik İHA saldırıları gibi her gün ateş altında. Öylesine oturup İdlib'de ne olacak diye bekleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye taahhütlerini yerine getirmedi''

İlyiçev, Türk-Rus ilişkilerinin İdlib gerginliğinden nasıl etkilendiği şeklindeki soru karşısında, Soçi mutabakatında Suriye Arap Cumhuriyetinin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygının teyit edildiğini, İdlib'de oluşturulan çatışmasızlık bölgesinin geçici karakterde olduğunu vurguladı.

Mutabakat kapsamında Türkiye'nin "teröristlerle ılımlı muhalefetin ayrıştırılması, silahtan arındırılmış bölge oluşturulması M4 ve M5 otoyollarına serbestçe ulaşımın sağlanması gibi çok önemli konularda taahhütte bulunduğunu" hatırlatan İlyiçev, "Aradan bir buçuk yıl geçti ve hiçbir şey yapılmadı" dedi.