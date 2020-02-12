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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye sert tepki! Sinsi faaliyetleriniz boşuna

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşu töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosunda, kırmızı bültenle aranan teröristlerin konuşturulmasına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşu töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ile birlikte Sütçü İmam'ı, Senem Ayşe'yi ve tüm istiklal gazilerini yad ediyorum. Vatanımızın bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize Alah'tan rahmet diliyorum."

Maraş tarih sayfalarına kendi kendini kurtaran şehir olarak geçmiştir.

'Kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir'

Çanakkale'de vatanı savunurken omuz omuza çarpışan bu milletin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir."

AP'ye sert tepki

Hem masada hem sahada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri başarıya ulaşamayacaktır. Avrupa Parlamentosu'nda, dünya genelinde kırmızı bültenle aranan teröristler AP'de misafir edilip konuştular.

Türkiye, sınırlarının ötesindeki güvenlik koridorlarından ekonomiye kadar her alanda tarihi bir mücadele yürütüyor. Kahramanmaraş'ın güvenliği, Suriye'deki başarımızdan geçiyor. Akdeniz sahillerimizin güvenliği, Libya'daki mücadelemizin başarısından geçiyor. Ekonomimizin selameti; savunma sanayiinden yüksek teknolojiye kadar geniş bir alanda verdiğimiz mücadelenin başarısından geçiyor.

Kafaları ve kalpleri kendi kısır siyasi çıkarları için çalışanlar, elbette bu büyük mücadelenin anlamını kavrayamıyor."

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