Diyarbakır'dan korkunç haber! 1,5 yıllık evli çift silahla öldürülmüş halde bulundu

DİYARBAKIR’da 1,5 yıl önce evlenen Memduh Tüfek-Yasemin Tüfek çifti evlerinde tabancayla vurularak ölmüş halde bulundu. Memduh Tüfek'in eşini öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Çınar ilçesine bağlı Kılıçkaya Mahallesi'nde yaşayan Memduh-Yasemin Tüfek'in evinden, 10 Şubat Pazartesi günü silah sesi geldiğini duyan çevre sakinleri, jandarmaya ihbarda bulundu.

Aynı dakikalarda kilitli kapıyı kırarak içeri giren komşular, 1,5 yıllık evli çifti kanlar içinde buldu.

Sağlık ekibi sevk edildi ancak artık çok geçti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Tüfek çifti, yapılan otopsinin ardından Kılıçkaya Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

'Önce karısını sonra kendisini vurdu' şüphesi

Jandarma, Memduh Tüfek'in eşi Yasemin Tüfek'i öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.