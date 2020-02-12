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Ozan Tufan'a 3 İngiliz talip oldu

Yeni sezonda Fenerbahçe yönetimi tarafından yeni sözleşme imzalayan Ozan Tufan'a 3 İngiliz ekibi kanca attı.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bu yıl başında yeniden Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, performansıyla tekrar eski günlerine geri döndü.

Takvim'in haberine göre; gösterdiği performansla adından söz ettiren ve yeni sezonda sarı lacivertli yönetim tarafından yeni sözleşme imzalayan Ozan Tufan'a 3 İngiliz ekibi kanca attı.

3 İngiliz Ozan'ı istiyor
Everton, Southampton ve Sunderland'ın Ozan'ın menajeri ile temasa geçtiği ve zemin yokladığı öğrenildi. İngiliz basını bu transfer için en önemli engelin ise Fenerbahçe'nin talebi olacağını yazdı.

20 milyon Euro
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'ın serbest kalma bedelini 20 milyon Euro olarak belirlediği ancak 3 kulübün bu rakamın inmesini istediği ifade edildi.

İngilizler indirim istiyor
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan için fazla bir indirime gitmesinin beklenmediği en fazla 18 milyon Euro'ya kadar ineceği de haberde ifade edildi.

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