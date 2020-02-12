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Mbaye Diagne konusunda beklenmeyen gelişme

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Club Brugge takımına kiralandıktan sonra beklenen performansı veremeyen ve kadro dışı kalan, Mbaye Diagne konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı ancak Belçika'da kadro dışı kalan Mbaye Diagne için son dakika gelişmesi yaşandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ''FIFA'lık olabiliriz'' dediği Club Brugge, Mbaye Diagne'nin antrenmanlara çıkmasına izin verdi.

Senegalli golcü, Belçika'ya dönerken takım halinde değil, bireysel olarak antrenmanlarını sürdürecek.

CLUB BRUGGE YAKIŞTIRAMADIM

Mustafa Cengiz, ''Club Brugge'a yakıştıramadım. Diagne'yi antrenmanlara bile çıkartmıyorlar. 15.5 milyon euro yatırım yaptığımız bir oyuncu.'' sözlerini kullanmıştı. Diagne'nin de Belçika ekibini FIFA'ya şikayet etmeyi düşündüğü belirtilmişti. Belçika ekibinden ise ''Galatasaray'ın bu tehdidinden çekinmiyoruz'' cevabı gelmişti.

Diagne'nin Club Brugge ile antrenmanlara devam etse bile sezon sonuna kadar resmi bir maçta forma giymesi ise beklenmiyor.

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