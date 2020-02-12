Mustafa Cengiz'e Arda Turan eleştirisi: Hiç mi hata yapmadın

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen, Arda Turan'ı veto eden Mustafa Cengiz'i hedef alarak ''Merak ettiğim konu şu; üyelerimizden 'Arda'nın hata yaptığı için dönmemesini isteyenler' acaba gençliklerinde hata yapmadılar mı?.'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın şubat ayı divan kurulu toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantıya Başkan Mustafa Cengiz katılmadı. Başkan Mustafa Cengiz'in birçok konuda eleştirildiği toplantıda Arda Turan sözleri dikkat çekti.

''Acaba gençliklerinde hata yapmadılar mı?''

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen, Arda Turan'ı veto eden Mustafa Cengiz'i hedef alarak şu ifadeleri kullandı;

''Birçok üyemiz, Arda'nın kulübe dönmesini istemedi, Mustafa bey de bu konuyu kestirip attı. Ben bunu kabullenemiyorum! Merak ettiğim konu şu; üyelerimizden "Arda'nın hata yaptığı için dönmemesini isteyenler" acaba gençliklerinde hata yapmadılar mı? Fenerbahçe'yi Kadıköy'de bu sezon yeneceğimize yürekten inanıyorum.''





Terim'le Cengiz'i karşı karşıya getirmişti

Bilindiği üzere ara transfer döneminde Arda Turan'ın Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceği tartışma konusu olmuş Fatih Terim ve Mustafa Cengiz demeç savaşlarına başlamıştı.