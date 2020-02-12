Fenerbahçe taraftarından TFF'ye istifa çağrısı
Fenerbahçe taraftarı Riva'da eylem yaptı. Yaklaşık bin sarı-lacivertli taraftar, Hasan Doğan Tesisleri’nin önünde Futbol Federasyonu'nu protesto etti.
Fenerbahçe taraftarı, bir süredir Süper Lig'deki hakem kararlarından şikayetçiydi. Sarı lacivertliler saat 13.00'te, Istanbul'un dört ayrı noktasından kalkan otobüslerle, federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne gitti.
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Tesislerin önünde toplanan taraftarlar, Futbol Federasyonu’nu ve Merkez Hakem Kurulu’nu protesto ederek, istifaya davet etti.
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Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı organizasyonda taraftarlar, basın açıklaması yaptıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.
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