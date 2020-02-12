Fenerbahçe taraftarından TFF'ye istifa çağrısı

Fenerbahçe taraftarı, bir süredir Süper Lig'deki hakem kararlarından şikayetçiydi. Sarı lacivertliler saat 13.00'te, Istanbul'un dört ayrı noktasından kalkan otobüslerle, federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne gitti.